Команда G2 Esports победила Ninjas in Pyjamas и вышла в полуфинал PGL Major Stockholm

G2 Esports. Фото: twitter.com/G2kennyS

Киберспортивная команда G2 Esports одолела Ninjas in Pyjamas в четвертьфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Коллектив Неманьи nexa Исаковича победил со счетом 2:0 (16:11 на Inferno, 16:11 на Mirage) и теперь поборется за выход в финал с командой Heroic.

Ninjas in Pyjamas же завершила выступление на чемпионате, заработав 70 тысяч долларов призовых. Ранее турнир покинула Virtus.pro.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Команды разыгрывают призовой фонд в размере $2 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940755-komanda-g2-esports-pobedila-ninjas-in-pyjamas-i-vyshla-v-polufinal-pgl-major-stockholm/