Команда Virtus.pro вылетела из PGL Major Stockholm

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Киберcпортивная команда Virtus.pro проиграла Heroic в четвертьфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (10:16 на Mirage, 16:13 на Ancient, 16:12 на Inferno). Тем самым дружина Тимура buster Тулепова покинула турнир, заработав 70 тысяч долларов призовых.

В свою очередь команда Heroic прошла в полуфинал чемпионата, где сыграет с победителем пары G2 Esports — Ninjas in Pyjamas.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 2 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940664-komanda-virtuspro-vyletela-iz-pgl-major-stockholm/