Virtus.pro сыграет с MOUZ в матче на вылет с PGL Major Stockholm 2021

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Киберспортивная команда Virtus.pro в четвертом туре группового этапа PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO встретится с коллективом MOUZ, передает NUR.KZ.

Команда, которая проиграет в этой встрече, покинет турнир, а победитель сыграет в решающем матче за выход в плей-офф.

В свою очередь Entropiq встретится FURIA Esports, а Gambit Esports будет противостоять Ninjas in Pyjamas. Оба коллектива из СНГ в случае победы станут участниками стадии на выбывание, а при поражениях они получат еще один шанс пробиться в плей-офф.

Пятый представитель СНГ на турнире Natus Vincere уже гарантировал себе слот в решающем этапе.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1939891-virtuspro-sygraet-s-mouz-v-matche-na-vylet-s-pgl-major-stockholm-2021/