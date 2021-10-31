Команда Natus Vincere сыграет в плей‑офф PGL Major Stockholm 2021

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Natus Vincere победила Ninjas in Pyjamas в матче New Legends Stage на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:9 на Nuke и 16:9 на Overpass. Коллектив Александра s1mple Костылева прошел в плей-офф турнира.

Для Ninjas in Pyjamas это поражение стало первым на чемпионате. В следующей встрече коллектив из Швеции сразится с командой со статистикой 2:1 по матчам.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет 2 млн долларов.

Спонсор рубрики «Спорт» — официальный беттинг-партнер ФК «Челси», компания Parimatch. До 31 октября Parimatch дает возможность выиграть поездку в Лондон на домашнюю игру «Челси», а еще футболку подписанную игроками клуба и множество фирменных призов. Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1939832-komanda-natus-vincere-sygraet-v-pleyoff-pgl-major-stockholm-2021/