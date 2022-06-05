Шахматистка Жансая Абдумалик проголосовала на референдуме в Алматы (фото)

Жансая Абдумалик. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Шахматистка Жансая Абдумалик проголосовала на референдуме в Алматы. Девушка пришла на один из участков города, чтобы сделать свой выбор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня проходит историческое событие для Казахстана, референдум по поправкам в Конституцию Казахстана. Для меня это способ выразить свою гражданскую позицию. Для меня как для представителя молодежи очень важно принять участие в развитии Казахстана.

Я считаю, каждый гражданин должен показать свою позицию, как говорит молодежь, дать свой фидбек в том, нравится ли, как сейчас проходит развитие Казахстана, в каком ключе мы двигаемся, и поэтому я пришла и сделала свой выбор", - рассказала шахматистка.

Жансая Абдумалик. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жансая Абдумалик поделилась тем, какие поправки наиболее пришлись ей по душе.

"Я думаю, что для всех ключевое - что земля и недра будут принадлежать народу. Также как депутата маслихата меня радует поправка, что теперь мы будем принимать активное участие в принятии решений при назначении акимов. Мне кажется, это здорово.

То, что я вижу сейчас, мне дает уверенность, что мы движемся в правильном направлении и есть надежда на это", - заключила девушка.

Жансая Абдумалик. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в Алматы участие в референдуме приняла также известная скрипачка Жамиля Серкебаева.

Согласно данным на 12:00, явка на референдум составила 43,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1972615-shahmatistka-zhansaya-abdumalik-progolosovala-na-referendume-v-almaty-foto/