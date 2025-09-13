Еще два казахстанских боксера вышли в финалы чемпионата мира в Ливерпуле
Представители национальной сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан выиграли полуфинальные бои на чемпионате мира в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Санжар Ташкенбай в наилегчайшей весовой категории до 50 килограммов за выход в финал боксировал против кубинца Алехандро Кларо Физа. Поединок получился упорным и завершился победой казахстанца раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1. Таким образом, за золото мирового первенства Ташкенбай поборется против представителя Монголии Алдаркхишига Баттулга. Эта схватка пройдет 14 сентября.
Махмуд Сабырхан в весе до 55 килограммов победил китайца Лю Чуаня. Бой завершился единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0 в пользу казахстанского боксера.
На данный момент от мужской сборной Казахстана в финал вышли три представителя: капитан команды Айбек Оралбай, Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан.
Сегодня, 13 сентября, в вечерней сессии в полуфинале выступит последний представитель национальной сборной Торехан Сабырхан.
