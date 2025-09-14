Олимпийскому призеру Ивану Дычко присудили первое поражение на профессиональном ринге

Известный казахстанский боксер Иван Дычко потерпел первое поражение в профессиональной карьере на турнире в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в андеркарде боя мексиканца Сауля Альвареса и американца Теренса Кроуфорда. Соперником казахстанца в рамках тяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) был представитель США Джермейн Франклин.

Противостояние продлилось все десять раундов. В восьмом отрезке рефери приостановил бой и оштрафовал Дычко на один балл за частые клинчи.

По итогам поединка Франклин одержал победу единогласным решением судей (96:93, 95:94, 97:92). При этом многие СМИ и эксперты, в том числе неофициальный арбитр от вещателя Netflix, признали сильнейшим казахстанца.

Для 35-летнего Дычко это первое поражение на профессиональном ринге. Ранее он выиграл все 15 боев (14 — нокаутами). Напомним, на любительском уровне казахстанец взял бронзу на двух Олимпиадах (Лондон-2012, Рио-2016), побеждал на чемпионатах Азии и Азиатских играх, стал многократным призером чемпионатов мира.

Франклин же выиграл в третий раз подряд. Всего на счету 31-летнего американца теперь 24 победы (15 — нокаутами) при двух поражениях.

