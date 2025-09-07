Еще один казахстанский боксер успешно стартовал на чемпионате мира-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Бейбарыс Жексен с победы стартовал на мировом первенстве в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского боксера 1/16-й финала мирового первенства от Международной федерации World Boxing в весовой категории до 60 килограммов был филиппинский спортсмен Джунмилардо Огаире.

Схватка завершилась победой Бейбарыса Жексена единогласным решением судей с итоговым счетом - 5:0.

Соперником казахстанца за выход в четвертьфинальную стадию будет представитель Индии Сачин Сивач.

Ранее, в 1/8-ю среди подопечных главного тренера мужской сборной Казахстана Кайрата Сатжанова в третий соревновательный с победы стартовал Торехан Сабырхан. В дебютном поединке взрослого чемпионата мира он выиграл у алжирца Юсефа Ислама Яиша.

