Торехан Сабырхан выиграл бой с двумя нокдаунами на чемпионате мира по боксу
Опубликовано:
Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан одержал первую победу на чемпионате мира, который проходит в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
На чемпионате мира по боксу от Международной федерации World Boxing проходит третий соревновательный день.
От сборной Казахстана в весовой категории до 70 килограммов в стартовом поединке выступал Торехан Сабырхан. Его соперником за выход в 1/8-ю был представитель Алжира Юсеф Ислам Яиш.
Казахстанец уступал на судейских запискам после двух раундов, но в третьем дважды отправил соперника в нокдаун и победил раздельным решением судей с итоговым счетом 3:1.
Таким образом, Сабырхан вышел во второй круг соревнований на мировом первенстве.
Напомним, что Торехан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии среди юношей и юниоров в любителях. После перехода во взрослую категорию он стал победителем в двух международных турнирах: «Кубок Странджа»-2025 в Софии и Thailand Open-2025 в Бангкоке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2283180-torehan-sabyrhan-vyigral-boy-s-dvumya-nokdaunami-na-chempionate-mira-po-boksu/
