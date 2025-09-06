Торехан Сабырхан выиграл бой с двумя нокдаунами на чемпионате мира по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан одержал первую победу на чемпионате мира, который проходит в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

На чемпионате мира по боксу от Международной федерации World Boxing проходит третий соревновательный день.

От сборной Казахстана в весовой категории до 70 килограммов в стартовом поединке выступал Торехан Сабырхан. Его соперником за выход в 1/8-ю был представитель Алжира Юсеф Ислам Яиш.

Казахстанец уступал на судейских запискам после двух раундов, но в третьем дважды отправил соперника в нокдаун и победил раздельным решением судей с итоговым счетом 3:1.

Таким образом, Сабырхан вышел во второй круг соревнований на мировом первенстве.

Напомним, что Торехан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии среди юношей и юниоров в любителях. После перехода во взрослую категорию он стал победителем в двух международных турнирах: «Кубок Странджа»-2025 в Софии и Thailand Open-2025 в Бангкоке.

