Сын Кости Цзю за три минуты нокаутировал соперника в бою за чемпионский пояс

Профессиональный австралийский боксер Никита Цзю, сын Кости Цзю, одержал досрочную победу на домашнем турнире в Сиднее, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен принял участие в главном поединке вечера. Его соперником был Лулзим Исмаили, представляющий Германию и Северную Македонию.

Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился досрочно. Уже в стартовой трехминутке Цзю завладел явным преимуществом, провел несколько результативных атак и отправил оппонента в нокдаун.

Исмаили продержался до конца раунда, однако на второй отрезок не вышел. Как отмечает портал BoxRec, официальной причиной стала травма ребра.

Таким образом, 27-летний Цзю вновь стал обладателем пояса WBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,85 кг). На профессиональном ринге он выиграл все 11 боев (9 — нокаутами).

Напомним, отец австралийца Константин (Костя) Цзю — бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Тим Цзю — старший брат Никиты и экс-обладатель пояса WBO в первом среднем весе.

Что касается 28-летнего Исмаили, то он потерпел первое официальное поражение. В его активе осталось 12 побед (7 — нокаутами).

