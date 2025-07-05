Мужская сборная Казахстана выиграла вторую медаль на Кубке мира по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов в шестой соревновательный день выступал в полуфинальной схватке весовой категории до 65 килограммов. Его соперником был представитель Индии Абхинаш Джамвал. Поединок за путевку в финал завершился поражением Зейнуллинова единогласным решением судей со счетом 0:5.

Таким образом, Ертуган стал бронзовым призером домашнего этапа Кубка мира по боксу.

Это вторая бронза для мужской сборной Казахстана на соревнованиях в Астане.

Ранее, третье место на турнире занял Сагындык Тогамбай в весовой категории до 90 килограммов.

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