Мужская сборная Казахстана выиграла вторую медаль на Кубке мира по боксу
Опубликовано:
Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов в шестой соревновательный день выступал в полуфинальной схватке весовой категории до 65 килограммов. Его соперником был представитель Индии Абхинаш Джамвал. Поединок за путевку в финал завершился поражением Зейнуллинова единогласным решением судей со счетом 0:5.
Таким образом, Ертуган стал бронзовым призером домашнего этапа Кубка мира по боксу.
Это вторая бронза для мужской сборной Казахстана на соревнованиях в Астане.
Ранее, третье место на турнире занял Сагындык Тогамбай в весовой категории до 90 килограммов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262735-sbornaya-kazahstana-vyigrala-vtoruyu-medal-na-kubke-mira-po-boksu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах