Сборная Казахстана завоевала первую бронзу на домашнем Кубке мира по боксу
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Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятый соревновательный день еКазахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок. Соперником отечественного спортсмена на данной стадии в весовой категории до 65 килограммов был представитель Франции Уго Гро. Схватка завершилась победой Зейнуллинова единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.
В пятый соревновательный день еще один казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок. Соперником отечественного спортсмена на данной стадии в весовой категории до 65 килограммов был представитель Франции Уго Гро. Схватка завершилась победой Зейнуллинова единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Казахстанец вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль ЭКМ в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262531-sbornaya-kazahstana-zavoevala-pervuyu-bronzu-na-domashnem-kubke-mira-po-boksu/
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