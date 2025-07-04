Сборная Казахстана завоевала первую бронзу на домашнем Кубке мира по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятый соревновательный день еКазахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок. Соперником отечественного спортсмена на данной стадии в весовой категории до 65 килограммов был представитель Франции Уго Гро. Схватка завершилась победой Зейнуллинова единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.

В пятый соревновательный день еще один казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок. Соперником отечественного спортсмена на данной стадии в весовой категории до 65 килограммов был представитель Франции Уго Гро. Схватка завершилась победой Зейнуллинова единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Казахстанец вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль ЭКМ в Астане.

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