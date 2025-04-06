Сборная Казахстана завоевала три золотые медали на этапе Кубка мира по боксу

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился первый этап Кубка мира по боксу, на котором сборная Казахстана выиграла три медали высшей пробы, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальных противостояниях ЭКМ в Бразилии, который проводится под эгидой World Boxing, от казахстанской команды выступили трое спортсменов.

В весовой категории до 85 килограммов Даулет Тулемисов одержал победу над узбекистанцем Акмалжолом Исроиловым со счетом 3:2 и стал победителем соревнований.

Нурсултан Алтынбек в весе до 55 килограммов выиграл тяжелую схватку также у представителя Узбекистана Миразибека Мирзахалилова со счетом 3:2.

Казахстанка Жазира Оракбаева в весовой категории до 51 килограмма выиграла турнир без боя. В финале соперницей отечественной спортсменки должны была стать итальянка Элен Лучия Аяри, которая отказалась выходить на ринг.

Таким образом, по итогам первого этапа Кубка мира в активе сборной Казахстана четыре медали: три золота и одна бронза.

Ранее, третье место на турнире занял казахстанский боксер тяжелого веса Даниял Сапарбай.

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