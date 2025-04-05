Узбекистанец нокаутом выиграл бой на вечере бокса в Астане

Узбекистанский профессиональный боксер Отабек Холматов выиграл поединок на вечере бокса, который сегодня, 5 апреля, проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Холматова по бою в полулегкой весовой категории (до 57,1 килограмма) был представитель Филиппин Джейсон Каной Манигос. Поединок был рассчитан на восемь раундов и продлился почти всю отведенную дистанцию.

Рефери остановил бой в заключительном раунде и засчитал технический нокаут в исполнении узбекистанца. Таким образом, Холматов одержал досрочную победу в поединке. Всего на профессиональном ринге он выиграл 13 боев при одном поражении — в титульном противостоянии за пояс WBA.

Ранее представитель сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан с победы дебютировал на профессиональном ринге в рамках вечера бокса в Астане.

Главным событием мероприятия станет бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF, казахстанца Жанибека Алимханулы против конголезца Анауэля Нгамиссенге. Поединок пройдет в средней весовой категории. На кону будут стоять чемпионские пояса казахстанского боксера.

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