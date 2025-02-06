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Бой за два титула в Астане: Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы: Steve Marcus/Getty Images

Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы в своем Instagram-аккаунте обратился к болельщикам после объявления его следующего поединка, передает NUR.KZ.

Боксер в своем посте подчеркнул, что наконец-то добился выступления на своей родине.

"Дорогие болельщики, 5 апреля мы проведем бой в Астане! Я хотел выступить в своей стране, перед вами, и мы этого добились! Мы будем защищать два титула чемпиона мира", - написал спортсмен.

Он пригласил казахстанских болельщиков поддержать его в этот день.

Напомним, что промоутерская компания Top Rank официально объявила дату нового боя и соперника казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы.

Поединок состоится 5 апреля в ледовом дворце "Барыс Арена" в Астане. Казахстаснкий боксер будет защищать пояса WBO и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2218458-boy-za-dva-titula-v-astane-zhanibek-alimhanuly-obratilsya-k-bolelshchikam/