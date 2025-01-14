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Александр Усик намерен снова стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

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Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO, украинский боксер Александр Усик намерен провести бой с обладателем пояса IBF в супертяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Усик планирует снова объединить чемпионские пояса в супертяжелом весе. Для этого он хочет встретиться на ринге с победителем боя между обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа и Джозефом Паркером. 22 февраля британский боксер будет проводит вторую защиту чемпионского пояса.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал, что уже обсуждал с Усиком детали предстоящего боя в кулуарах премии The Ring.

Отметим, ранее Александр Усик уже был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но затем оставил пояс IBF по просьбе самой организации. Также, он уже встречался с Дюбуа на профи-ринге в августе 2023 года. В том поединке украинец одержал победу нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2211593-aleksandr-usik-nameren-snova-stat-absolyutnym-chempionom-v-supertyazhelom-vese/

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