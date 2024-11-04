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Стало известно, сколько заработали казахстанские боксеры на чемпионате мира

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представитель молодежной сборной Казахстана по боксу
представитель молодежной сборной Казахстана по боксу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Появилась информация о призовых боксеров молодежной сборной Казахстана по боксу за выигранные медали на прошедшем чемпионате мира в черногорской Будве, передает NUR.KZ.

Казахстанская команда отметилась на молодежном мировом первенстве 17-ю медалями (6 золотых, 1 серебряная, 10 бронзовых).

До старта чемпионата мира в Будве Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила о внушительном призовом фонде и выплатах, которые получат призеры и победители ЧМ.

Таким образом, чемпионы заработали - 8 000 долларов (3 миллиона и 902 тысячи тенге), серебряные призеры- 4 000 долларов (1 миллион и 951 тысяча тенге), обладатели бронзовых наград - 2 000 долларов (975 тысяч тенге).

За выход в четвертьфинал боксеры получили по 1 000 долларов (487 тысяч тенге).

Общая сумма призовых всех представителей казахстанской команды составила 73 000 долларов США (35 миллионов и 606 тысяч тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2182686-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-kazahstanskie-boksery-na-chempionate-mira/

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