Сборная Казахстана выиграла итоговый медальный зачет чемпионата мира по боксу

Молодежная сборная Казахстана по боксу установила историческое достижение на завершившемся чемпионате мира в черногорской Будве, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские боксеры завоевали на молодежном мировом первенстве 6 золотых, 1 серебряную и 10 бронзовых медалей.

Из 25 весовых категориях отечественные спортсмены отличились медалью сразу в 17 дивизионах, что является рекордом для Казахстана на чемпионатах мира по боксу на молодежном уровне.

Этот результат также позволил казахстанской сборной выиграть итоговый медальный зачет. На втором месте по количеству трофеев расположились боксеры из Узбекистана. В их активе 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. Замкнула тройку лидеров российская команда (5+2+1).

Лучшим боксером чемпионата мира 2024 года был признан казахстанский спортсмен Торехан Сабырхан. Представитель молодежной сборной стал чемпионом в весовой категории до 67 килограммов.

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