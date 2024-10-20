Непобежденный российский боксер нокаутировал сына Кости Цзю в чемпионском поединке

Российский боксер Бахрам Муртазалиев одержал победу над австралийцем Тимом Цзю и защитил титул IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир в Орландо (штат Флорида, США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в третьем.

Уже во втором отрезке Муртазалиев трижды отправил оппонента в нокдаун. Цзю вышел на третий раунд, но вновь отправился на канвас. Через несколько секунд после этого его команда выбросила белое полотенце, что сигнализирует об отказе от продолжения борьбы.

Таким образом, Муртазалиев одержал победу техническим нокаутом и впервые защитил чемпионский пояс IBF, обладателем которого стал в апреле. На профессиональном ринге 31-летний россиянин выиграл все 23 поединка (17 — нокаутами).

Цзю потерпел второе подряд поражение, впервые в карьере он уступил досрочно. В активе 29-летнего австралийца остается 24 победы (17 — нокаутами).

Ранее Цзю владел поясом WBO в первом среднем весе. Напомним, что отец спортсмена — Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира.

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