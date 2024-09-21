Непобежденный боксер из Казахстана выиграл бой в главном карде турнира в Алматы

Казахстанский профессиональный боксер Ельшат Ныгметолла нокаутом победил соперника на вечере бокса в Алматы , передает корреспондент NUR.KZ.

Ныгметолла, по прозвищу "Казахский воин", проводил бой во втором легчайшем весе против представителя Танзании Мухсины Кизоты. Поединок был рассчитан на восемь раундов.

Бой "казахский воин" начал активно и вынуждал своего соперника постоянно уходить в блок. Два раунда прошли под полным доминированием Ныгметоллы. Уже в третьей трехминутке, на 40-й секунде рефери остановил поединок и засчитал технический нокаут. Таким образом, Ельшат Ныгметолла одержал очередную победу на профи-ринге.

Отметим, для казахстанца это второй бой в этом году. Свой предыдущий поединок он провел 8 июня в Шымкенте, где единогласным решением судей победил Сарвара Усмонова из Узбекистана.

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