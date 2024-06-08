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"Он из более лучшей лиги": тренер Бетербиева высказался о следующем поединке Жанибека Алимханулы

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Марк Рэмзи, наставник чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева высказался о следующем поединке казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, сообщает Legalbet.kz.

Напомним, казахстанец владеет поясами организаций WBO и IBF, 13 июля Алимханулы предстоит поединок с непобежденным новозеландцем Андреем Михайловичем, который является обязательным претендентом на титул по линии IBF.

"Грозит ли Жанибеку серьезная опасность в этом бою? Нет. Жанибек вообще из другой лиги. Куда более лучшей. Является ли ошибкой IBF, что она выставляет на титульные поединки заведомо слабых претендентов? Вот этого не знаю", — заявил Рэмзи.

"Казахский стиль" подходит к данному поединку с рекордом 15-0, в последнем поединке (15 октября 2023 года) он нокаутировал немцкого спортсмена Винченцо Гуалтьери в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF.

Следующий оппонент Алимханулы 26-летний Андрей Михайлович имеет столь же безупречный рекорд, на его счету 21 победа в 21 поединке (13 из них – нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2114385-on-iz-bolee-luchshey-ligi-trener-beterbieva-vyskazalsya-o-sleduyushchem-poedinke-zhanibeka-alimhanuly/

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