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Казахстанка нокаутировала соперницу на старте заключительного турнира олимпийского отбора по боксу

Опубликовано:

Боксерша Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай одержала победу в первом поединке турнира олимпийского отбора, который проходит в столице Таиланда Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Первой соперницей казахстанки, выступающей в весовой категории до 50 килограммов, выступила представительница Словакии Николь Дурикова. Кызайбай отправила свою оппонентку в технический нокаут во второй трехминутке.

Во втором круге Назым встретится с кореянкой Хенчжон Чу, для которой этот бой будет стартовым на турнире в Бангкоке.

Добавим, что Назым Кызайбай является двукратной чемпионкой мира, также представительница Казахстана завоевала золотую медаль на азиатском первенстве в 2021 году.

Таким образом, она продолжает борьбу за последнюю путевку на Олимпийские игры в своей весовой категории. Завтра на ринг заключительного турнира выйдет Мухаммедсабыр Базарбайулы, ему предстоит оспорить последнюю олимпийскую квоту для мужской сборной страны в дивизионе до 63,5 килограмма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2106888-kazahstanka-nokautirovala-sopernicu-na-starte-zaklyuchitelnogo-turnira-olimpiyskogo-otbora-po-boksu/

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