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14 золотых медалей выиграли казахстанские боксеры в последний день чемпионата Азии в Астане

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Казахстанская девушка-боксер Акнар Ишанова
Акнар Ишанова. Фото: Казахстанская федерация бокса

В Астане завершился молодежный чемпионат Азии по боксу (спортсмены не старше 22 лет). В последний день 14 атлетов из Казахстана поднялись на верхнюю ступень пьедестала, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник прошло 25 финалов. В 23 из них приняли участие казахстанские боксеры.

Выиграли свои бои за золото Кенже Муратулы (до 51 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Гульнар Турапбай (до 50 кг), Шахназ Исаева (до 60 кг), Елнур Суюнбай (до 67 кг), Сабыржан Аккалыков (до 71 кг), Акнар Ишанова (до 66 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг), Жасмин Кизатова (до 70 кг), Темирлан Мукатаев (до 86 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Бекнур Батырбек (до 92 кг), Диана Магауяева (до 81 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг).

Серебряными призерами стали Ернар Карап (до 48 кг), Анита Адишева (до 52 кг), Ерболат Сабыр (до 57 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Руслан Кузеубаев (до 60 кг), Анель Сакыш (до 57 кг), Ерасыл Танкай (до 63,5 кг), Анар Турсынбек (до 63 кг) и Аманат Сабыргали (свыше 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097437-14-zolotyh-medaley-vyigrali-kazahstanskie-boksery-v-posledniy-den-chempionata-azii-v-astane/

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