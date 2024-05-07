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Казахстан возглавил медальный зачет чемпионата Азии по боксу

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Боксерские перчатки висят в углу ринга
Иллюстративное фото: Fotokita / Getty Images

Казахстанские боксеры стали лидерами медального зачета после первых финальных поединков на юношеском чемпионате Азии среди спортсменов до 22-х лет, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

На сегодняшней сессии определились медалисты в 25 весовых категориях (13 мужских и 12 женских).

Наши юноши завоевали пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей, а девушки отметились шестью чемпионствами, тремя серебряными наградами и тремя бронзами.

По итогу Казахстан занял первые места в командных соревнованиях среди парней и девушек, так и в общем медальном зачете среди стран-участниц турнира (11 золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград).

На втором месте в медальном зачете идет Узбекистан (семь раз узбекистанцы стали чемпионами, трижды заняли второе место и 12 раз становились бронзовыми призерами), а замыкает тройку лидеров Индия (пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых призеров).

Азиатское первенство среди молодежи проходит в Астане и завершится 7 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097254-kazahstan-vozglavil-medalnyy-zachet-chempionata-azii-po-boksu/

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