Казахстанский боксер дважды отправил узбекистанца в нокдаун и завоевал титул чемпиона Азии в Астане

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан завоевал четвертый в своей карьере титул чемпиона Азии среди молодежи на турнире в Астане, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Представитель Казахстана стал чемпионом азиатского первенства в весовой категории до 67 килограммов.
В финальном поединке соперником казахстанца выступил представитель узбекистана Мухаммадазизбек Исмоилов. Бой завершился победой Сабырхана единогласным судейским вердиктом. Отметим, что в третьем раунде Торехан дважды отправил своего оппонента в нокдаун.
18-летний Торехан Сабырхан является родным братом чемпиона мира – 2023 Махмуда Сабырхана, который представит страну на летних Олимпийских играх в Париже в дивизионе до 57 килограммов.
Торехан также завоевывал золотые медали молодежных континентальных первенств в 2021, 2022 и 2023 годах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097104-kazahstanskiy-bokser-dvazhdy-otpravil-uzbekistanca-v-nokdaun-i-zavoeval-titul-chempiona-azii-v-astane/