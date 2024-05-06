Казахстанский боксер дважды отправил узбекистанца в нокдаун и завоевал титул чемпиона Азии в Астане

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан завоевал четвертый в своей карьере титул чемпиона Азии среди молодежи на турнире в Астане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Представитель Казахстана стал чемпионом азиатского первенства в весовой категории до 67 килограммов.

В финальном поединке соперником казахстанца выступил представитель узбекистана Мухаммадазизбек Исмоилов. Бой завершился победой Сабырхана единогласным судейским вердиктом. Отметим, что в третьем раунде Торехан дважды отправил своего оппонента в нокдаун.

18-летний Торехан Сабырхан является родным братом чемпиона мира – 2023 Махмуда Сабырхана, который представит страну на летних Олимпийских играх в Париже в дивизионе до 57 килограммов.

Торехан также завоевывал золотые медали молодежных континентальных первенств в 2021, 2022 и 2023 годах.

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