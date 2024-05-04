Казахское дерби состоится на ЧА по боксу в Астане после дисквалификации узбекистанки

Казахстанская боксерша Шахназ Исаева вышла в финал молодежного чемпионата Азии до 22 лет, который в эти дни проходит в Астане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Исаевой противостояла узбекистанка Муштарийбона Иброхимджонова. Спортсменки встретились в полуфинальном поединке весовой категории до 60 килограммов.

Бой завершился поражением боксерши из Узбекистана, рефери принял решение дисквалифицировать Иброхимджонову после повторного ведения боя с опущенной головой.

В финале представительница Казахстана Шахназ Исаева встретится с этнической казашкой, выступающей под флагом Китая Айгузой Майхесути. Азиатское первенство среди молодежи завершится 7 мая.

Напомним, сегодня в финал турнира также вышла казахстанская чемпионка мира Элина Базарова, на пути к финалу ей удалось нокаутировать соперницу уже в первом раунде.

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