Казахстанская чемпионка мира нокаутировала соперницу и вышла в финал молодежного чемпионата Азии

Чемпионка мира по боксу среди молодежи из Казахстана Элина Базарова одержала победу в полуфинальном поединке на чемпионате Азии до 22 лет, который проходит в Астане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.
Соперницей казахстанки за выход в финал выступила представительница Таджикистана Фотима Бекмурадова. Поединок состоялся в весовой категории до 54 килограммов.
Базаровой удалось отправить соперницу в технический нокаут во втором раунде. В заключительном бою за титул чемпионки Азии среди молодежи Элина сразится с боксершой из Индии Преети Преети.
Элина Базарова является обладательницей золотой медали мирового первенства, она завоевала титул чемпионки мира на турнире в испанской Ла-Нусии в 2022 году. Тогда уроженка Шымкента одержала победу единогласным судейским вердиктом.
Напомним, что чемпионат Азии по боксу среди молодежи завершится 7 мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096252-kazahstanskaya-chempionka-mira-nokautirovala-sopernicu-i-vyshla-v-final-molodezhnogo-chempionata-azii/