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Казахстанская чемпионка мира нокаутировала соперницу и вышла в финал молодежного чемпионата Азии

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Казахстанская боксерша Элина Базарова
Казахстанская боксерша Элина Базарова: Пресс-служба КФБ

Чемпионка мира по боксу среди молодежи из Казахстана Элина Базарова одержала победу в полуфинальном поединке на чемпионате Азии до 22 лет, который проходит в Астане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

Соперницей казахстанки за выход в финал выступила представительница Таджикистана Фотима Бекмурадова. Поединок состоялся в весовой категории до 54 килограммов.

Базаровой удалось отправить соперницу в технический нокаут во втором раунде. В заключительном бою за титул чемпионки Азии среди молодежи Элина сразится с боксершой из Индии Преети Преети.

Элина Базарова является обладательницей золотой медали мирового первенства, она завоевала титул чемпионки мира на турнире в испанской Ла-Нусии в 2022 году. Тогда уроженка Шымкента одержала победу единогласным судейским вердиктом.

Напомним, что чемпионат Азии по боксу среди молодежи завершится 7 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096252-kazahstanskaya-chempionka-mira-nokautirovala-sopernicu-i-vyshla-v-final-molodezhnogo-chempionata-azii/

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