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Сборная Казахстана начала подготовку к лицензионному турниру

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Представительницы сборной Казахстана по боксу
Представительницы сборной Казахстана по боксу: НОК РК

Национальная женская сборная Казахстана по боксу приступила к подготовке к турниру за лицензии на Летние Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

Женская сборная Казахстана по боксу приступила к очередным учебно-тренировочным сборам на базе "Akbulak Olympic Center" в Алматинской области. Это первые сборы для Елдоса Сайдалина в качестве главного тренера сборной. В программу обновленным тренерским штабом также внесен новый комплекс интенсивных тренировок.

Главная цель казахстанских спортсменок - хорошая подготовка к лицензионному турниру в Тайланде.

Ранее, стартовал совместный сбор национальных мужских команд Казахстана, Кубы и Узбекистана по боксу.

Напомним, лицензионный турнир состоится в Бангкоке. Даты проведения: с 23 мая по 3 июня. Для квалификации на Олимпиаду спортсменам нужно дойти до полуфинала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2086550-sbornaya-kazahstana-nachala-podgotovku-k-litsenzionnomu-turniru/

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