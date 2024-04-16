Казахстанские боксеры начали совместный сбор с командами Кубы и Узбекистана

Во вторник стартовал совместный сбор национальных команд Казахстана, Кубы и Узбекистана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Принимающей стороной выступает Казахстан. Учебно-тренировочный сбор проходит на базе "Алма-Тау" в Туркестанской области.
В составе казахстанской команды подготовку проходят шестеро обладателей олимпийских лицензий, а также Мухаммедсабыр Базарбайулы, который поборется за путевку на Игры-2024 благодаря победе в спарринг-турнире в Астане.
От Узбекистана на сбор прибыли 12 боксеров. Среди них олимпийский чемпион Баходил Джалолов, чемпионы мира Руслан Абдуллаев и Абдумалик Халоков. В состав команды Кубы вошли двукратные победители Олимпийских игр Арлен Лопес и Хулио Сезар Ла Крус, а также Кларо Фисс.
Совместный сбор боксеров завершится 21 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2085980-kazahstanskie-boksery-nachali-sovmestnyy-sbor-s-komandami-kuby-i-uzbekistana/