Поражение Муздиман и другие результаты первого дня отборочных спаррингов на лицензионный олимпийский турнир

Сегодня состоялся первый день отборочного турнира среди казахстанских боксеров за право выступить на соревнованиях в Таиланде, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ.
На ринге выступило семь пар спортсменов, среди них 12 боксеров поборолись за выход в полуфинал, а одна пара провела финальную встречу.
Мужчины, 63,5 кг, 1/4 финала:
Мухаммедсабыр Базарбайулы победил Ертугана Зейнуллинова, в полуфинале ему будет противостоять Жандос Кыдыралиев.
Женщины, 50 кг, финал:
30-летняя Назым Кызайбай победила Алуу Балкибекову и будет бороться за олимпийскую путевку на лицензионном турнире в Таиланде.
Женщины, 54 кг, 1/4 финала:
Жайна Шекербекова победила Балаусу Муздиман. Также в полуфинал в данном весе вышли Улжан Сәрсенбек, Сымбат Алиаскар и Анель Сакыш.
Женщины, 66 кг, 1/4 финала:
Наталья Богданова победила Даригу Шакимову, в полуфинале ей предстоит поединок с Миланой Сафроновой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2081099-porazhenie-muzdiman-i-drugie-rezultaty-pervogo-dnya-otborochnyh-sparringov-na-litsenzionnyy-olimpiyskiy-turnir/