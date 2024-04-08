Поражение Муздиман и другие результаты первого дня отборочных спаррингов на лицензионный олимпийский турнир

Сегодня состоялся первый день отборочного турнира среди казахстанских боксеров за право выступить на соревнованиях в Таиланде, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ.

На ринге выступило семь пар спортсменов, среди них 12 боксеров поборолись за выход в полуфинал, а одна пара провела финальную встречу.

Мужчины, 63,5 кг, 1/4 финала:

Мухаммедсабыр Базарбайулы победил Ертугана Зейнуллинова, в полуфинале ему будет противостоять Жандос Кыдыралиев.

Женщины, 50 кг, финал:

30-летняя Назым Кызайбай победила Алуу Балкибекову и будет бороться за олимпийскую путевку на лицензионном турнире в Таиланде.

Женщины, 54 кг, 1/4 финала:

Жайна Шекербекова победила Балаусу Муздиман. Также в полуфинал в данном весе вышли Улжан Сәрсенбек, Сымбат Алиаскар и Анель Сакыш.

Женщины, 66 кг, 1/4 финала:

Наталья Богданова победила Даригу Шакимову, в полуфинале ей предстоит поединок с Миланой Сафроновой.

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