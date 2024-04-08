Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Поражение Муздиман и другие результаты первого дня отборочных спаррингов на лицензионный олимпийский турнир

Опубликовано:

Представительницы сборной Казахстана по боксу
Представительницы сборной Казахстана по боксу: НОК РК

Сегодня состоялся первый день отборочного турнира среди казахстанских боксеров за право выступить на соревнованиях в Таиланде, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ.

На ринге выступило семь пар спортсменов, среди них 12 боксеров поборолись за выход в полуфинал, а одна пара провела финальную встречу.

Мужчины, 63,5 кг, 1/4 финала:

Мухаммедсабыр Базарбайулы победил Ертугана Зейнуллинова, в полуфинале ему будет противостоять Жандос Кыдыралиев.

Женщины, 50 кг, финал:

30-летняя Назым Кызайбай победила Алуу Балкибекову и будет бороться за олимпийскую путевку на лицензионном турнире в Таиланде.

Женщины, 54 кг, 1/4 финала:

Жайна Шекербекова победила Балаусу Муздиман. Также в полуфинал в данном весе вышли Улжан Сәрсенбек, Сымбат Алиаскар и Анель Сакыш.

Женщины, 66 кг, 1/4 финала:

Наталья Богданова победила Даригу Шакимову, в полуфинале ей предстоит поединок с Миланой Сафроновой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2081099-porazhenie-muzdiman-i-drugie-rezultaty-pervogo-dnya-otborochnyh-sparringov-na-litsenzionnyy-olimpiyskiy-turnir/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.