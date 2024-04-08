"Он будет еще лучше": Дмитрий Бивол высказался о противостоянии с Артуром Бетербиевым

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версиям WBA и IBO Дмитрий Бивол прокомментировал своего будущего оппонента, обладателя чемпионских поясов WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева, передает NUR.KZ со ссылкой на "World of Boxing Promotions".

Бивол заявил, что у Бетербиева есть сразу несколько отличительных качеств.

«Есть такие качества хорошие, как сила. У него есть выносливость. У него есть такая "чуйка": если он попадает, то вгрызается в соперника и уже не отпускает. Хорошо бьёт в корпус правой рукой. Даже тот тычок левой (джеб) — он крепкий. Исходя из этих данных, я предполагаю, что он будет ещё лучше».

Также, чемпион поделился тем, как сможет справиться с давлением Бетербиева.

«За счёт подвижности, за счёт умения чувствовать свою дистанцию. За счёт выносливости, ведь это тоже немаловажный фактор. Конечно же, это непросто. Но в этом весь азарт такого боя, когда соперник создаёт такие сложности», - подытожил Бивол.

Напомним, последний раз Бивол выходил на ринг в декабре прошлого года. В том объединительном поединке он одолел британца Линдона Артура.

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