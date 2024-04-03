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Названо условие для сохранения бокса в олимпийской программе

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Казахстанский боксер Сакен Бибосынов (слева)
Сакен Бибосынов (слева). Фото: Buda Mendes/Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал разъяснение по ситуации с возможным отсутствием бокса в программе Игр-2028, передает NUR.KZ.

В 2019 году МОК отозвал признание у Международной ассоциации бокса (IBA). Олимпийские турниры по этому виду спорта в Токио-2020 и Париже-2024 организовываются благодаря специальной комиссии. В предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе бокс пока не включен.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA. В судебном решении подчеркнуто, что организация по-прежнему не соответствует критериям, выдвинутым МОК для признания. Эти условия касаются, например, финансовой прозрачности и честного механизма контроля работы рефери.

"Из-за универсальности и высокой социальной инклюзивности бокса МОК хочет, чтобы он и дальше присутствовал в программе Олимпийских игр. К сожалению, нет однозначного понимания относительно Игр-2028, поскольку по управленческим причинам МОК не в состоянии организовать еще один олимпийский турнир по боксу. Для сохранения бокса в олимпийской программе МОК нуждается в признанной и надежной международной федерации в качестве партнера, как это работает в других олимпийских видах спорта.
Создание организации, которая соблюдала бы условия МОК, сейчас находится в руках национальных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК). Среди критериев значатся качественное управление, честность конкуренции, прозрачность финансов и счетов, а также автономия. Каждая национальная федерация и каждый НОК, которые хотят, чтобы их спортсмены воплотили олимпийские мечты в реальность и выиграли медали, должны будут принять необходимые решения", — сказано в заявлении МОК.

В организации также добавили, что "НОК и национальные федерации держат будущее олимпийского бокса в своих руках".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2078204-nazvano-uslovie-dlya-sohraneniya-boksa-v-olimpiyskoy-programme/

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