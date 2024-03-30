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Объявлен кард супербоя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

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Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Alex Pantling/Getty Images

Промоутеры из Саудовской Аравии официально объявили кард вечера бокса, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Главное событие - супербой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, которые поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

В со-главном событии латвиец Майрис Бриедис и австралиец Джай Опетайя сразятся за вакантный титул IBF в первом тяжёлом весе.

Чемпион IBF во втором полулёгком весе британский боксер Джо Кордина проведёт защиту против ирландца Энтони Какаче.

Кубинский проспект супертяжёлого веса Фрэнк Санчес сразится с непобеждённым немцем Агитом Кабайелом.

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв в рамках первого тяжёлого веса встретится со шведом Робином Сафаром.

Британский проспект лёгкого веса Марк Чемберлейн проведёт поединок с нигерийцем Джошуа Вахабом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2075967-obyavlen-kard-superboya-mezhdu-taysonom-fyuri-i-aleksandrom-usikom/

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