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"Не умеет проигрывать": Балауса Муздиман — о принципиальном соперничестве с Ангелиной Лукас

Опубликовано:

Казахстанская боксер Балауса Муздиман
Балауса Муздиман. Фото: Instagram @muzdi_______

Балауса Муздиман назвала принципиальных соперниц по отбору в женскую сборную Казахстана по боксу на лицензионный турнир, передает NUR.KZ со ссылкой на Tengri Sport.

Спортсменка получила приглашение на спарринги, которые пройдут в Астане 8-10 апреля и помогут сформировать состав национальной команды на соревнования в Таиланде, где будут оспариваться путевки на Олимпиаду-2024. Из профессиональных боксеров в список включили Муздиман и Ангелину Лукас, которых связывает личная история противостояния.

"Мои самые принципиальные соперницы — это Жайна Шекербекова и Анель Сакыш, потому что они первые и вторые номера. И, конечно же, нужно учитывать девчонок с молодежки. Они молодые, горячие! Я с ними никогда не боксировала, поэтому многого можно ожидать.
Ангелина Лукас тоже является принципиальной соперницей, так как совсем не умеет проигрывать. На этом отборе все будет видно. Не опять, а снова", — заявила Муздиман.

Все перечисленные спортсменки приглашены к участию в спаррингах в весовой категории до 54 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2075862-ne-umeet-proigryvat-balausa-muzdiman-o-printsipialnom-sopernichestve-s-angelinoy-lukas/

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