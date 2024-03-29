Ангелина Лукас в эффектном образе провела дуэль взглядов перед боем (видео)

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры дуэли взглядов перед очередным профессиональным поединком, передает NUR.KZ.

Спортсменка 30 марта проведет свой девятый бой среди профи. В Бангкоке (Таиланд) Лукас встретится с местной девушкой-боксером Тханьярат Джайклом в рамках второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг).

В преддверии поединка соперницы провели дуэль взглядов. Лукас появилась на мероприятии в эффектном образе с чемпионскими поясами и с флагом Казахстана.

"Рождена, чтобы сиять. С нетерпением жду завтрашнего дня", — написала уроженка Тараза.

На данный момент в активе 27-летней Лукас семь побед (четыре — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге. Ранее она попала в список боксеров, приглашенных на отборочные спарринги в Астане, где определятся представительницы женской сборной Казахстана на турнире, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Джайклом 24 года, за профессиональную карьеру она нокаутами выиграла все шесть боев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.