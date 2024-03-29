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Эзотерика

Ангелина Лукас в эффектном образе провела дуэль взглядов перед боем (видео)

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры дуэли взглядов перед очередным профессиональным поединком, передает NUR.KZ.

Спортсменка 30 марта проведет свой девятый бой среди профи. В Бангкоке (Таиланд) Лукас встретится с местной девушкой-боксером Тханьярат Джайклом в рамках второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг).

В преддверии поединка соперницы провели дуэль взглядов. Лукас появилась на мероприятии в эффектном образе с чемпионскими поясами и с флагом Казахстана.

"Рождена, чтобы сиять. С нетерпением жду завтрашнего дня", — написала уроженка Тараза.

На данный момент в активе 27-летней Лукас семь побед (четыре — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге. Ранее она попала в список боксеров, приглашенных на отборочные спарринги в Астане, где определятся представительницы женской сборной Казахстана на турнире, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Джайклом 24 года, за профессиональную карьеру она нокаутами выиграла все шесть боев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2075712-angelina-lukas-v-effektnom-obraze-provela-duel-vzglyadov-pered-boem-video/

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