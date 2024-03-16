Казахстанский боксер упал в рейтинге после поражения нокаутом

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов проиграл нокаутом ирландцу Каллуму Уолшу на вечере бокса в Нью-Йорке и потерял позиции в рейтинге Box.rec, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Елеусинов и Уолш встретились на вечере бокса в Нью-Йорке (США). Этот поединок завершился победой ирландского боксера техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул чемпиона WBC Continental Americas в первом среднем весе. Из-за этого поражения Даурен Елеусинов опустился в рейтинге с 162-го места на 192-е.

В активе 37-летнего Елеусинова стало 11 побед (10 — нокаутами) при 4 поражениях (2 — нокаутами). Казахстанец проиграл второй подряд поединок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.