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Казахстанский боксер упал в рейтинге после поражения нокаутом

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Даурен Елеусинов стоит на ринге
Даурен Елеусинов. Фото: instagram.com/daurenyeleussinov

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов проиграл нокаутом ирландцу Каллуму Уолшу на вечере бокса в Нью-Йорке и потерял позиции в рейтинге Box.rec, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Елеусинов и Уолш встретились на вечере бокса в Нью-Йорке (США). Этот поединок завершился победой ирландского боксера техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул чемпиона WBC Continental Americas в первом среднем весе. Из-за этого поражения Даурен Елеусинов опустился в рейтинге с 162-го места на 192-е.

В активе 37-летнего Елеусинова стало 11 побед (10 — нокаутами) при 4 поражениях (2 — нокаутами). Казахстанец проиграл второй подряд поединок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2069496-kazahstanskiy-bokser-upal-v-reytinge-posle-porazheniya-nokautom/

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