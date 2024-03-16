Нокаутом завершился бой казахстанского боксера за чемпионский пояс (видео)

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов уступил ирландцу Каллуму Уолшу в поединке за пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,85 кг), передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Нью-Йорке. Оно было рассчитано на десять раундов, но завершилось досрочно.

Уолш имел преимущество по ходу всего боя и нанес серьезный урон Елеусинову. В девятом раунде ирландец во время очередной атаки зажал соперника у канатов и начал наносить удары, после которых рефери остановил поединок и зафиксировал нокаут.

23-летний Уолш остался непобежденным и стал обладателем пояса. Теперь ирландец выиграл все 10 боев на профессиональном уровне (9 — нокаутами).

В активе 37-летнего Елеусинова стало 11 побед (10 — нокаутами) при 4 поражениях (2 — нокаутами). Казахстанец проиграл второй подряд поединок.

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