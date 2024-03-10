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Сборная Казахстана по боксу лишилась еще одной представительницы на лицензионном турнире

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Наталья Богданова (в красном)
Наталья Богданова (в красном). Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Казахстанская спортсменка Наталья Богданова завершила выступление на лицензионном турнире по боксу, который в эти дни проходит в итальянском городе Бусто-Арсицио, передает NUR.KZ.

Богданова представляла женскую сборную Казахстана весовой категории до 66 килограммов. В 1/8-й финала турнира за олимпийские лицензии казахстанская спортсменка встречалась с представительницей Польши Анетой Рыгиельской. В итоге победа судейским решением за соперницей. Счет боя - 1:4.

Таким образом, женская национальная сборная Казахстана по боксу потеряла третью представительницу. Ранее турнир в Италии покинули Жайна Шекербекова и Римма Волосенко.

Сегодня на ринг от Казахстана выйдут биться 5 боксеров: капитан мужской сборной Асланбек Шымбергенов, Сакен Бибосынов, Нурбек Оралбай, Махмуд Сабырхан и Алуа Балкибекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065695-sbornaya-kazahstana-po-boksu-lishilas-esche-odnoy-predstavitelnitsy-na-litsenzionnom-turnire/

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