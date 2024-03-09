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Паркер отобрал временный пояс у Чжилэя, дважды побывав в нокдауне

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Новозеландский боксер Джозеф Паркер
Джозеф Паркер. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Новозеландский боксер Джозеф Паркер одержал победу над китайцем Чжаном Чжилэем и стал временным чемпионом в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBO, передает NUR.KZ.

Поединок стал вторым по значимости событием турнира в Эр-Рияде, который возглавило противостояние Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. Паркер и Чжилэй провели на ринге все 12 раундов.

Новозеландец дважды побывал в нокдауне. Китаец отправлял его на настил в третьей и восьмой пятиминутках. Однако во многих других эпизодах боя преимущество было на стороне претендента.

В итоге решением большинства арбитров победу одержал Паркер. Счет на судейских карточках — 113-113, 114-112, 115-111.

32-летний новозеландцем стал новым временным чемпионом WBO в тяжелом весе. Полноценным титулом по версии этой организации владеет украинец Александр Усик.

На профессиональном ринге Паркер одержал 35 побед (23 — нокаутами) при 3 поражениях (1 — нокаутом). 40-летний Чжилэй выиграл 26 боев (21 — нокаутами), уступил в двух, а еще один свел вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065500-parker-otobral-vremennyy-poyas-u-chzhileya-dvazhdy-pobyvav-v-nokdaune/

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