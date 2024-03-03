"Он многому меня научил": чемпион мира сделал признание о Головкине

Непобежденный американский боксер, действующий временный чемпион второго полусреднего веса Дэвид Бенавидес вспомнил спарринги с именитым казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Американец рассказал, что со своего 15-летнего возраста стал основным спарринг-партнером GGG.

"Мой отец просил меня спарринговать с хорошими чемпионами. Когда мне было 15, мы поехали в Биг Беар, потому что мой брат готовился к своему первому чемпионскому бою. Мы приехали туда, и там я впервые встретил Головкина. И в 15 лет я спарринговал с ним. Он был очень хорош, держал очень сильные удары, но он многому меня научил. И с тех пор я был главным спарринг-партнером GGG, пока мне не исполнилось 20 — это был последний лагерь с ним. Думаю, именно здесь и началась моя карьера", — вспоминает Бенавидес.

Напомним, 26 февраля легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин был избран новым президентом Национального Олимпийского комитета.

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