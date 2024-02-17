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Блогер Даня Милохин дебютировал в боксе

Опубликовано:

Российский блогер Даня Милохин
Даня Милохин: Instagram @danya_milokhin

Популярный российский блогер Даня Милохин одержал победу в своем дебютном боксерском поединке на турнире лиги Alpha Fight Series в Дубае, передает NUR.KZ.

На шоу в ОАЭ соперником 22-летнего Милохина стал индийский блогер Аджмал Хан, который старше оппонента на девять лет. Бой завершился уже в первом раунде, когда россиянину удалось одержать победу техническим нокаутом. Перед этим он трижды отправил соперника в нокдаун.

После победы Милохин выполнил сальто, сорвав аплодисменты болельщиков. На сам бой он вышел под гимн России, завернувшись в российский флаг. При этом ранее блогер допускал, что не вернется в родную страну на фоне возможного призыва в армию.

"Спасибо за поддержку! Это начало", — написал Милохин в Instagram после боя, поблагодарив своего тренера Зорика Степаняна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2061511-bloger-danya-milohin-debyutiroval-v-bokse/

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