Стало известно имя будущей соперницы Ангелины Лукас

Представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Ангелина Лукас анонсировала в своих социальных сетях детали нового поединка, передает NUR.KZ.

Казахстанка проведет бой 29 февраля в Таиланде против местной спортсменки.

«Друзья, 29-го февраля состоится мой поединок в Бангкоке (Тайланд). Моей соперницей станет Кадесара Джадпакде, представительница Таиланда, ее профессиональный рекорд 7-3-0.

Впереди меня ждёт важный рейтинговый бой из восьми раундов. Я настроена только на победу. Это важнейший поединок в моей карьере, так как после нескольких рейтинговых боев я буду сражаться за престижные титулы чемпионки мира и поэтому моя задача быть готовой к тяжёлой работе и к серьёзным соперникам, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира!» — заявила Лукас.

Напомним, 1 февраля Ангелина Лукас одержала победу в поединке за вакантный пояс WIBA в легчайшей весовой категории.

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