Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно имя будущей соперницы Ангелины Лукас

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Ангелина Лукас анонсировала в своих социальных сетях детали нового поединка, передает NUR.KZ.

Казахстанка проведет бой 29 февраля в Таиланде против местной спортсменки.

«Друзья, 29-го февраля состоится мой поединок в Бангкоке (Тайланд). Моей соперницей станет Кадесара Джадпакде, представительница Таиланда, ее профессиональный рекорд 7-3-0.

Впереди меня ждёт важный рейтинговый бой из восьми раундов. Я настроена только на победу. Это важнейший поединок в моей карьере, так как после нескольких рейтинговых боев я буду сражаться за престижные титулы чемпионки мира и поэтому моя задача быть готовой к тяжёлой работе и к серьёзным соперникам, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира!» — заявила Лукас.

Напомним, 1 февраля Ангелина Лукас одержала победу в поединке за вакантный пояс WIBA в легчайшей весовой категории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2061332-stalo-izvestno-imya-buduschey-sopernitsy-angeliny-lukas/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.