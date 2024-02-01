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Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас одержала победу в поединке за вакантный пояс WIBA в легчайшей весовой категории (до 53,5 кг), передает NUR.KZ.

Соперницей уроженки Тараза была пакистанка Рома Юсаф. Бой прошел в Баку — столице Азербайджана.

Поединок был рассчитан на восемь раундов, однако завершился уже в первом. Лукас одержала победу нокаутом.

Для 26-летней казахстанки это третий титул на профессиональном ринге. Ранее она владела поясами WBC International и UBO. Всего за карьеру Лукас одержала шесть побед при одном поражении. После боя с Юсаф она заявила, что намерена стать абсолютной чемпионкой мира.

Сама пакистанка впервые проиграла на профессиональном ринге. Теперь на ее счету пять побед, одна ничья и одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058602-kazahstanka-angelina-lukas-stala-chempionkoy-mira-po-boksu/

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