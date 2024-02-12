Казахстанские боксеры вошли в топ-5 на международном турнире

Национальная сборная Казахстана по боксу приняла участие в международном турнире "Кубок Странджа", который проходил в болгарской Софии, передает NUR.KZ.
Казахстанские боксеры завоевали на данном турнире, который также носит неофициальное название малый чемпионат мира, три медали: одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. Чемпионом стал Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 килограммов, серебро завоевал Санжар Ташкенбай (51 кг), а бронзу - Турсынбай Кулахмет (80 кг).
В итоге Казахстан занял пятое место в медальном зачете. Лидером стал Узбекистан, который выиграл пять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На второй строчке пьедестала почета Индия с двумя золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Замкнула тройку Болгария, в их активе одно золото и четыре бронзы.
Медальный зачет "Кубок Странджа-2024":
- Узбекистан - 5-2-5
- Индия - 2-2-2
- Болгария - 1-4-0
- Украина - 1-1-3
- Казахстан - 1-1-1
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060584-kazahstanskie-boksery-voshli-v-top-5-na-mezhdunarodnom-turnire/