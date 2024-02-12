Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские боксеры вошли в топ-5 на международном турнире

Опубликовано:

Боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Национальная сборная Казахстана по боксу приняла участие в международном турнире "Кубок Странджа", который проходил в болгарской Софии, передает NUR.KZ.

Казахстанские боксеры завоевали на данном турнире, который также носит неофициальное название малый чемпионат мира, три медали: одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. Чемпионом стал Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 килограммов, серебро завоевал Санжар Ташкенбай (51 кг), а бронзу - Турсынбай Кулахмет (80 кг).

В итоге Казахстан занял пятое место в медальном зачете. Лидером стал Узбекистан, который выиграл пять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На второй строчке пьедестала почета Индия с двумя золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Замкнула тройку Болгария, в их активе одно золото и четыре бронзы.

Медальный зачет "Кубок Странджа-2024":

  1. Узбекистан - 5-2-5
  2. Индия - 2-2-2
  3. Болгария - 1-4-0
  4. Украина - 1-1-3
  5. Казахстан - 1-1-1

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060584-kazahstanskie-boksery-voshli-v-top-5-na-mezhdunarodnom-turnire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.