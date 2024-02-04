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Объявлена новая дата боя Фьюри – Усик

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Justin Setterfield/Getty Images

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх объявил новую дату поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Сообщается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между двумя непобежденными боксерами состоится 18 мая.

Напомним, что поединок между британцем Фьюри и украинцем Усиком должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако его перенесли из-за тяжелой травмы Тайсона, полученной в ходе подготовительного спарринга.

Профессиональный рекорд Александра Усика составляет 21 победу (14 – нокаутом), англичанин же за всю карьеру провел 35 поединков, 34 из которых завершились его победой (24 нокаута) и один бой – вничью (против Деонтея Уайлдера в 2018 году).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058996-obyavlena-novaya-data-boya-fyuri-usik/

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