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Президент WBC прокомментировал завершение карьеры 26-летнего чемпиона мира

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Боксер Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон: Elsa/Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал заявление чемпиона мира в легком весе по версии его организации Шакура Стивенсона о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

Ранее 26-летний Стивенсон объявил о завершении своей спортивной карьеры.

"Чемпион, ты находишься на пике и можешь еще многого достичь в боксе. WBC гордится тем, что ты носишь звание нашего короля в легком весе", - написал Сулейман на своей странице в Х (бывший Twitter).

Напомним, что профессиональный рекорд американца составляет 21-0, он является действующим обладателем чемпионского пояса WBC, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио.

В последний раз Шакур Стивенсон выходил на ринг в ноябре прошлого года против доминиканца Эдвина де лос Сантоса и одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058526-prezident-wbc-prokommentiroval-zavershenie-karery-26-letnego-chempiona-mira/

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