Непобежденный чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

Американский боксер Шакур Стивенсон, владеющий титулом WBC в легком весе, в социальной сети X сделал заявление о завершении профессиональной карьеры, передает NUR.KZ.

Спортсмену 26 лет. Последний бой он провел в ноябре, единогласным решением судей победив Эдвина де лос Сантоса в поединке за вакантный пояс WBC в легком весе.

"Я официально ухожу из бокса. Буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и следовать за мечтой", — написал Стивенсон.

На профессиональном ринге американец выиграл 21 бой и не потерпел ни одного поражения. Он также был чемпионом мира во втором полулегком весе. На любительском уровне Стивенсон выиграл серебряную медаль Олимпиады-2016 в легчайшей категории.

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