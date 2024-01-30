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Непобежденный чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

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Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон. Фото: Mike Stobe/Getty Images

Американский боксер Шакур Стивенсон, владеющий титулом WBC в легком весе, в социальной сети X сделал заявление о завершении профессиональной карьеры, передает NUR.KZ.

Спортсмену 26 лет. Последний бой он провел в ноябре, единогласным решением судей победив Эдвина де лос Сантоса в поединке за вакантный пояс WBC в легком весе.

"Я официально ухожу из бокса. Буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и следовать за мечтой", — написал Стивенсон.

На профессиональном ринге американец выиграл 21 бой и не потерпел ни одного поражения. Он также был чемпионом мира во втором полулегком весе. На любительском уровне Стивенсон выиграл серебряную медаль Олимпиады-2016 в легчайшей категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058249-nepobezhdennyy-chempion-mira-po-boksu-obyavil-o-zavershenii-karery/

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