Экс-чемпион UFC назвал победителя боя за звание "абсолюта" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Френсис Нганну высказал свое мнение о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Tofight.ru.

Англичанин Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC проведет объединительный боксерский поединок против украинца Александра Усика (владеет поясами WBO, WBA и IBF) за звание абсолютного чемпиона мира среди супертяжеловесов.

Нганну, которому ранее довелось провести выставочный бой против "Цыганского короля" назвал своего фаворита в этой схватке:

"Если быть объективным, я назову Тайсона Фьюри. Если говорить лично от себя, то я опять же назову победителем Тайсона Фьюри. Определенно, я не списываю Усика со счетов и знаю, что он может выиграть этот бой. У него очень хорошие шансы, возможно, шансы тут равны. Но я ставлю на Тайсона и хочу, чтобы он победил, а потом мы провели реванш", — заявил боец ММА.

Бой Фьюри – Усик состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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