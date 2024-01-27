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Экс-чемпион UFC назвал победителя боя за звание "абсолюта" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

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Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Alex Pantling/Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Френсис Нганну высказал свое мнение о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Tofight.ru.

Англичанин Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC проведет объединительный боксерский поединок против украинца Александра Усика (владеет поясами WBO, WBA и IBF) за звание абсолютного чемпиона мира среди супертяжеловесов.

Нганну, которому ранее довелось провести выставочный бой против "Цыганского короля" назвал своего фаворита в этой схватке:

"Если быть объективным, я назову Тайсона Фьюри. Если говорить лично от себя, то я опять же назову победителем Тайсона Фьюри. Определенно, я не списываю Усика со счетов и знаю, что он может выиграть этот бой. У него очень хорошие шансы, возможно, шансы тут равны. Но я ставлю на Тайсона и хочу, чтобы он победил, а потом мы провели реванш", — заявил боец ММА.

Бой Фьюри – Усик состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057815-eks-chempion-ufc-nazval-pobeditelya-boya-za-zvanie-absolyuta-mezhdu-taysonom-fyuri-i-aleksandrom-usikom/

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