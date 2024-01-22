Известный тренер объяснил, почему Бивол победит Бетербиева (видео)

Известный тренер и аналитик в сфере бокса Тедди Атлас высказал свое мнение касательно умений Дмитрия Бивола, которые приведут его к победе над Артуром Бетербиевым, передает NUR.KZ.

"Думаю, Бивол его победит. Он хорошо держит дистанцию и работает в контратаке. Кроме того, у него отличная защита. Но есть еще более важная причина, по которой я отдаю преимущество Дмитрию: кроме всего этого он обладает ментальной силой. В нем есть этот дух воина, который словно защищает мозг титаном и не позволяет давлению соперника расплавить разум", - заявил специалист.

Напомним, что Артур предложил Дмитрию провести боксерский поединок через три месяца после Рамадана.

Однако ранее появилась информация о том, что Бетербиева заподозрили в употреблении допинга.

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