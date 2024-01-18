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Бетербиева заподозрили в употреблении допинга

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Боксер Артур Бетербиев
Боксер Артур Бетербиев: Mathieu Belanger/Getty Images

Лиам Смит, брат боксера Калума Смита, высказал свои мысли о нетипичных результатах допинг-тестирования чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева после их поединка, сообщает NUR.KZ.

"Если бы 6 декабря мы опубликовали письмо, которое получили от WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ред.), то я уверен, что все бы начали говорить: "Жулик, он на чем-то сидит". Однако мы промолчали, но потом информация просочилась на неделе боя. Команда Бетербиева повела себя достаточно грамотно и заявила следующее: "Смит предъявил обвинения, Артур злится".

У тебя был не один, а два нетипичных теста. Нетипичный — это не положительный тест, но, как мне кажется, это говорит о том, что в твоем организме есть какие-то вещества. В 38 лет у него поднимается уровень тестостерона. Но с возрастом люди обычно теряют тестостерон, его уровень не повышается. Это должно говорить само за себя", - заявил Лиам Смит в интервью для YouTube-канала Boxing Social.

Напомним, что ранее известный тренер подсказал Артуру Бетербиеву потенциального соперника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2056269-beterbieva-zapodozrili-v-upotreblenii-dopinga/

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